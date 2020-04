Un futuro di speranza per la Vero Volley: “Ci riprenderemo la nostra vita e con lo sport saremo protagonisti”

VOLLEY

Il Consorzio Vero Volley Monza, tra i pochi club in Italia ad aver continuato ad allenarsi finché il DPCM lo ha permesso, ha acquistato oggi una pagina sul Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport per lanciare a tutti un messaggio rivolto al futuro e rivendicare il diritto e la bontà di quella scelta controversa.

"Ci siamo allenati come prevedeva il decreto - recita il testo, firmato da giocatori, tecnici, membri degli staff e dal presidente Alessandra Marzari, medico del Niguarda di Milano - e siamo stati bene. Se osserveremo le regole, se saremo prudenti, se non cederemo a paure irrazionali, se rispetteremo gli altri, se non faremo i furbi, ci riprenderemo la nostra vita e con lo sport saremo protagonisti del futuro".

Una presa di posizione decisa da parte di un club che in queste settimane si è sempre esposto, a partire dagli allenamenti mai sospesi finché non costretti per legge, fino al desiderio di Alessandra Marzari di giocare una coda della stagione in estate dopo l'annullamento dei campionati per il coronavirus. Il messaggio di speranza e di volontà di ripartire fa parte di una campagna a più ampio respiro ed è stato lanciato proprio nel giorno in cui il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si interfaccerà con la FIGC per discutere della ripresa degli allenamenti dopo il 4 maggio.