Ufficiale l'addio tra Novara e Barbolini: "Siamo stupiti"

A1 FEMMINILE

Come in precedenza annunciato, si prepara a un cambio al timone la Igor Volley, che il prossimo 1º luglio saluterà Massimo Barbolini dopo tre stagioni. L’allenatore ha deciso di interrompere il contratto in essere, che avrebbe avuto scadenza nel 2022.

Richiesta dovuta a motivazioni di carattere personale, legate al desiderio di riavvicinarsi a casa del tecnico modenese. Detta istanza di Massimo Barbolini, che ha guidato le azzurre nelle ultime tre stagioni, vincendo una Champions League, due Coppa Italia e una Supercoppa, è pervenuta ultimamente alla società, che non ha potuto far altro che prenderne atto con dispiacere.

"Abbiamo recepito con grande stupore la richiesta di Massimo – è la posizione del Comitato Tecnico del club (di cui fanno parte il presidente suor Giovanna Saporiti, il patron Fabio Leonardi, il direttore generale Enrico Marchioni e il main sponsor Eraldo Peccetti) – dato che appena un anno fa avevamo condiviso di prolungare il sodalizio fino al 2022. A Massimo va un ringraziamento per i traguardi che ha contribuito a far raggiungere al club e il nostro miglior augurio per la sua prossima avventura sportiva".