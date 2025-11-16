Superlega: Verona spezza l’imbattibilità di Perugia. Conegliano è inscalfibile nel femminile

SUPERLEGA MASCHILE

Il big match del quinto turno di Superlega registra la vittoria di Verona su Perugia. La Rana si impone 3-2 (25-23, 17-25, 25-23, 16-25, 15-12) davanti al pubblico avversario contro la Sir Susa Scai e spezza così l’imbattibilità della capolista: gli umbri incassano infatti la prima sconfitta in questo campionato e restano a 17 punti, venendo avvicinati proprio dai veneti (-3). Non approfitta invece del passo falso della prima della classe la Cucine Lube Civitanova, sconfitta 3-0 (29-27, 28-26, 25-22) in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. A rosicchiare qualche punto ai marchigiani sono allora i Campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino, che piegano 3-0 (25-20, 25-22, 25-20) la Vero Volley Monza, mentre la Cisterna Volley si prende 3-2 (26-24, 19-25, 16-25, 37-35, 15-11) il match contro la Valsa Group Modena. A esultare è anche la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, vincente 3-0 (25-21, 27-25, 25-18) nel palazzetto della Yuasa Battery Grottazzolina: i marchigiani restano dunque fanalino di coda della classifica, con un solo punto conquistato finora in stagione.



SERIE A1 FEMMINILE

È Conegliano ad aggiudicarsi la supersfida della 10ª giornata della Serie A1. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco batte 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-16) la Savino Del Bene Scandicci al PalaVerde di Villorba e difende così la propria imbattibilità in campionato. Le Pantere sono le uniche a non aver incassato ancora una sconfitta e ciò permette loro di osservare tutte le rivali dall’alto dei loro 32 punti: +7 proprio sulle toscane. Al successo torna la Reale Mutua Fenera Chieri '76, vincente 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) in casa della Honda Cuneo Granda Volley, mentre l’Eurotek Laica Uyba si impone 3-0 (25-21, 25-21, 25-21) contro Il Bisonte Firenze al PalaBigMat. A riassaporare la vittoria è pure la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, grazie al 3-1 (25-21, 25-27, 25-22, 25-19) sulla Cbf Balducci Hr Macerata a Pesaro. Il PalaBus Company vede invece il successo di Bergamo contro la Wash4green Monviso Volley: 3-0 (25-23, 25-15, 25-16) il risultato finale. La Omag-Mt San Giovanni in Marignano si impone, infine, 3-1 (25-22, 25-23, 20-25, 25-21) al PalaBarton Energy contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia: nonostante il risultato, la squadra dell’Emilia-Romagna resta comunque ultima a 7 punti.

