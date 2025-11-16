Superlega: Verona spezza l’imbattibilità di Perugia. Conegliano è inscalfibile nel femminile

La Sir Susa Scai cade nel big match contro la Rana: è la prima sconfitta. L’Imoco batte pure Scandicci in Serie A1
La grande notizia del nuovo turno di Superlega è senza dubbio la caduta di Perugia. La Sir Susa Scai perde 3-2 contro Verona nella 5ª giornata e vede così interrompersi la sua imbattibilità. Non ne approfitta però Civitanova, battuta da Piacenza, mentre Trentino piega Monza. Il 10º turno di Serie A1 femminile vede invece l’ennesimo successo di Conegliano: le Pantere superano 3-1 Scandicci e restano al primo posto, senza sconfitte. Esulta pure Chieri.
SUPERLEGA MASCHILE
Il big match del quinto turno di Superlega registra la vittoria di Verona su Perugia. La Rana si impone 3-2 (25-23, 17-25, 25-23, 16-25, 15-12) davanti al pubblico avversario contro la Sir Susa Scai e spezza così l’imbattibilità della capolista: gli umbri incassano infatti la prima sconfitta in questo campionato e restano a 17 punti, venendo avvicinati proprio dai veneti (-3). Non approfitta invece del passo falso della prima della classe la Cucine Lube Civitanova, sconfitta 3-0 (29-27, 28-26, 25-22) in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. A rosicchiare qualche punto ai marchigiani sono allora i Campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino, che piegano 3-0 (25-20, 25-22, 25-20) la Vero Volley Monza, mentre la Cisterna Volley si prende 3-2 (26-24, 19-25, 16-25, 37-35, 15-11) il match contro la Valsa Group Modena. A esultare è anche la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, vincente 3-0 (25-21, 27-25, 25-18) nel palazzetto della Yuasa Battery Grottazzolina: i marchigiani restano dunque fanalino di coda della classifica, con un solo punto conquistato finora in stagione.
SERIE A1 FEMMINILE
È Conegliano ad aggiudicarsi la supersfida della 10ª giornata della Serie A1. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco batte 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-16) la Savino Del Bene Scandicci al PalaVerde di Villorba e difende così la propria imbattibilità in campionato. Le Pantere sono le uniche a non aver incassato ancora una sconfitta e ciò permette loro di osservare tutte le rivali dall’alto dei loro 32 punti: +7 proprio sulle toscane. Al successo torna la Reale Mutua Fenera Chieri '76, vincente 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) in casa della Honda Cuneo Granda Volley, mentre l’Eurotek Laica Uyba si impone 3-0 (25-21, 25-21, 25-21) contro Il Bisonte Firenze al PalaBigMat. A riassaporare la vittoria è pure la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, grazie al 3-1 (25-21, 25-27, 25-22, 25-19) sulla Cbf Balducci Hr Macerata a Pesaro. Il PalaBus Company vede invece il successo di Bergamo contro la Wash4green Monviso Volley: 3-0 (25-23, 25-15, 25-16) il risultato finale. La Omag-Mt San Giovanni in Marignano si impone, infine, 3-1 (25-22, 25-23, 20-25, 25-21) al PalaBarton Energy contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia: nonostante il risultato, la squadra dell’Emilia-Romagna resta comunque ultima a 7 punti.