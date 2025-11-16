Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
VOLLEY

Superlega: Verona spezza l’imbattibilità di Perugia. Conegliano è inscalfibile nel femminile

La Sir Susa Scai cade nel big match contro la Rana: è la prima sconfitta. L’Imoco batte pure Scandicci in Serie A1

16 Nov 2025 - 23:01
© X

© X

La grande notizia del nuovo turno di Superlega è senza dubbio la caduta di Perugia. La Sir Susa Scai perde 3-2 contro Verona nella 5ª giornata e vede così interrompersi la sua imbattibilità. Non ne approfitta però Civitanova, battuta da Piacenza, mentre Trentino piega Monza. Il 10º turno di Serie A1 femminile vede invece l’ennesimo successo di Conegliano: le Pantere superano 3-1 Scandicci e restano al primo posto, senza sconfitte. Esulta pure Chieri.

SUPERLEGA MASCHILE
Il big match del quinto turno di Superlega registra la vittoria di Verona su Perugia. La Rana si impone 3-2 (25-23, 17-25, 25-23, 16-25, 15-12) davanti al pubblico avversario contro la Sir Susa Scai e spezza così l’imbattibilità della capolista: gli umbri incassano infatti la prima sconfitta in questo campionato e restano a 17 punti, venendo avvicinati proprio dai veneti (-3). Non approfitta invece del passo falso della prima della classe la Cucine Lube Civitanova, sconfitta 3-0 (29-27, 28-26, 25-22) in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. A rosicchiare qualche punto ai marchigiani sono allora i Campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino, che piegano 3-0 (25-20, 25-22, 25-20) la Vero Volley Monza, mentre la Cisterna Volley si prende 3-2 (26-24, 19-25, 16-25, 37-35, 15-11) il match contro la Valsa Group Modena. A esultare è anche la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, vincente 3-0 (25-21, 27-25, 25-18) nel palazzetto della Yuasa Battery Grottazzolina: i marchigiani restano dunque fanalino di coda della classifica, con un solo punto conquistato finora in stagione.

SERIE A1 FEMMINILE
È Conegliano ad aggiudicarsi la supersfida della 10ª giornata della Serie A1. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco batte 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-16) la Savino Del Bene Scandicci al PalaVerde di Villorba e difende così la propria imbattibilità in campionato. Le Pantere sono le uniche a non aver incassato ancora una sconfitta e ciò permette loro di osservare tutte le rivali dall’alto dei loro 32 punti: +7 proprio sulle toscane. Al successo torna la Reale Mutua Fenera Chieri '76, vincente 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) in casa della Honda Cuneo Granda Volley, mentre l’Eurotek Laica Uyba si impone 3-0 (25-21, 25-21, 25-21) contro Il Bisonte Firenze al PalaBigMat. A riassaporare la vittoria è pure la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, grazie al 3-1 (25-21, 25-27, 25-22, 25-19) sulla Cbf Balducci Hr Macerata a Pesaro. Il PalaBus Company vede invece il successo di Bergamo contro la Wash4green Monviso Volley: 3-0 (25-23, 25-15, 25-16) il risultato finale. La Omag-Mt San Giovanni in Marignano si impone, infine, 3-1 (25-22, 25-23, 20-25, 25-21) al PalaBarton Energy contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia: nonostante il risultato, la squadra dell’Emilia-Romagna resta comunque ultima a 7 punti.
 

volley

Ultimi video

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

I più visti di Volley

Superlega: Milano batte Padova in trasferta. Novara supera la Vero Volley nel femminile

Conegliano resta a punteggio pieno, Scandicci e Milano (Egonu da record) inseguono

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Federica Squarcini, gli occhi dolci del volley italiano

Pallavoliste in vacanza: Orro, Sylla & Co si godono il mare

Anna Danesi

Danesi: "Step mentale incredibile". Orro: "Fenomenali". Egonu: "Fiera di noi"

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:57
Impresa Ivan Carmellino: vince il 22°Rally del Tirreno-Messina
23:51
Ct Norvegia: "Haaland macchina da gol, pronti per i Mondiali"
23:37
Norvegia, Thorsby: "Serata storica, ma l'Italia può andare ai Mondiali"
23:34
Italia, 9-0 alla Norvegia o sarà playoff: tra le possibili avversarie anche due vecchi incubi
23:28
Da "Campione" a "Maestro dell'indoor": mondo e istituzioni celebrano il trionfo di Sinner