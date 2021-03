Serie A1: Scandicci passa a Busto Arsizio, che fatica per Novara

FEMMINILE

Al via i quarti di finale dei playoff scudetto con la 58º vittoria di fila di Conegliano

La Savino Del Bene Scandicci fa saltare il fattore campo in gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto di Serie A1 femminile. Le toscane di Massimo Barbolini vincono per 2-3 in casa della Unet e-work Busto Arsizio, recuperando per due volte il gap di un set e imponendosi al termine di un lottatissimo tie-break. Che si trattasse di una serie equilibrata lo si poteva prevedere, anche alla luce dei quattro precedenti stagionali e dello stesso numero di punti al termine della regular season. E infatti, aldilà dei primi due parziali (25-17 UYBA e 15-25 Scandicci) la gara resta in bilico fino alla fine. Top scorer del match (25 punti) ed MVP l'opposta polacca Stysiak, autrice tra l'altro dell'ultimo punto. Tra le fila della Savino del Bene note di merito per Pietrini (16), mentre alla Unet e-work non sono bastati i 24 punti di Mingardi. Lega Pallavolo Serie A Femminile

Nella sfida del Pala Igor, l'Igor Gorgonzola Novara soffre nelle prime fase del match contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia, con le umbre capaci di conquistare il primo set per 25-18, ma successivamente ritrova la fiducia: dopo un combattuto secondo parziale, vinto dalle piemontesi per 25-22, la formazione guidata da Lavarini fa suoi anche i successivi due parziali, trascinata da una Daalderop da 21 punti, tra cui 3 ace e un muro vincente (MVP della contesa). Tra le fila delle umbre, ottime le prestazioni di Carcaces (16 punti a referto), Ortolani e Havelkova.

L'Imoco Volley Conegliano mette a segno la vittoria consecutiva numero 58 della sua striscia inarrestabile e compie il primo passo verso la semifinale. Un 3-0 ai danni de Il Bisonte Firenze che ha confermato la forma scintillante di Wolosz e compagne. Grande entusiasmo e voglia di far vedere le proprie capacità per le toscane, ma non è bastato contro la corazzata gialloblù nonostante un terzo set giocato ad alti ritmi.

Unet e-work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-17, 15-25, 30-28, 21-25, 13-15)

- Busto Arsizio: Gennari 12, Stevanovic 19, Poulter 3, Gray 16, Olivotto 8, Mingardi 24, Leonardi (L), Herrera Blanco 1, Escamilla 1, Piccinini, Bonelli. Non entrate: Bulovic, Cucco (L). All. Musso.

- Scandicci: Lubian 13, Malinov 4, Courtney 2, Popovic 7, Stysiak 25, Vasileva 14, Merlo (L), Pietrini 16, Bosetti, Cecconello. Non entrate: Carocci (L), Drewniok, Samadan, Camera. All. Barbolini.

Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (18-25, 25-22, 25-2, 25-17)

- Novara: Washington 4, Hancock 2, Bosetti 11, Bonifacio 14, Smarzek 11, Herbots, Napodano (L), Daalderop 21, Chirichella 2, Taje’, Populini, Battistoni, Zanette. Non entrate: Sansonna (L). All. Lavarini.

- Perugia: Koolhaas 6, Di Iulio, Havelkova 15, Aelbrecht 10, Ortolani 15, Carcaces 16, Cecchetto (L), Mlinar 1, Agrifoglio 1. Non entrate: Rumori (L), Scarabottini, Angeloni, Casillo. All. Mazzanti.

Imoco Volley Conegliano-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-15, 25-17, 29-27)

- Conegliano: Fahr 9, Egonu 15, Sylla 13, De Kruijf 16, Wolosz 1, Adams 6, De Gennaro (L), Gicquel 2, Omoruyi 2, Gennari, Caravello. Non entrate: Folie (L), Hill, Butigan. All. Santarelli.

- Firenze: Van Gestel 5, Alberti 6, Cambi 2, Enweonwu 7, Ogoms 6, Nwakalor 11, Panetoni (L), Venturi (L), Hashimoto. Non entrate: Guerra, Lazic, Kone. All. Mencarelli.