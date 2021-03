Serie A1, buona la prima per Monza: Chieri battuta 3-0

La Saugella Monza vince in tre set (25-22, 25-20, 25-18) sulla Reale Mutua Fenera Chieri e compie un passo fondamentale verso le semifinali scudetto di Serie A1 femminile. Anche se con gara 2 ancora da giocare, le ragazze di Fabio Parazzoli (assente l'head-coach, Marco Gaspari) mettono in mostra una notevole superiorità, soprattutto mentale, nonostante le collinari abbiano giocato per larghi tratti alla pari. Dominanti Meijners e Danesi (14 e 15 punti), la seconda premiata MVP, mentre per Chieri hanno pesato le assenze di Perinelli e Bosio sostituite da Frantti e Mayer. Ottimo l'ingresso in pianta stabile di Laak nelle fila delle piemontesi, ma non abbastanza per evitare la sconfitta. Gara 2 in programma per giovedì al PalaFenera.

