Perugia e Civitanova senza intoppi, un altro k.o. per Trento

VOLLEY MASCHILE

di

GIACOMO MAGNANI

Prosegue senza soste la corsa in SuperLega della Sir Safety Conad Perugia e della Cucine Lube Civitanova, che in tre set hanno regolato la Consar Ravenna e l'Allianz Milano nella 7ª giornata di campionato. Convince soprattutto le formazione umbra, che priva di ben quattro giocatori (Ricci e Solé per positività al Covid-19, Atanasijević e Colaci indisponibili) ha chiuso 25-18, 25-20, 26-24. Più combattuta, invece, la contesa per i campioni d'Europa e del mondo in carica: 25-20, 26-24, 25-22.

Vince in quattro set la Leo Shoes Modena in un campo ostico come la Kioene Arena dei padroni di casa di Padova. 17-25, 23-25, 25-21, 18-25: con questi parziali la squadra di Andrea Giani sorpassa Vibo Valentia e acciuffa il quarto posto in classifica.

Calabresi che sono usciti sconfitti dall'anticipo di campionato contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza in grande spolvero, soprattutto con un György Grozer incontenibile da 30 punti. Convincente il successo per 1-3 (19-25, 20-25, 25-23, 19-25) dei ragazzi di Lorenzo Bernardi, che dal 1º novembre potrà abbracciare il suo nuovo palleggiatore, Michele Baranowicz.

Il colpaccio della 7ª di SuperLega, però, è della Vero Volley Monza, che al debutto in panchina di Massimo Eccheli (al posto dell'esonerato Fabio Soli) ha conquistato una grande vittoria al tie-break (25-21, 21-25, 19-25, 25-16, 15-13) su un'Itas Trentino ricca di stelle che ancora faticano a trovare l'affiatamento. Per i ragazzi di Angelo Lorenzetti è la quarta sconfitta in campionato.

Funziona parzialmente la cura Boban Kovač per Cisterna. La Top Volley, infatti, con una sconfitta al tie-break (25-19, 26-28, 25-23, 24-26, 15-11) dalla trasferta in quel di Verona contro la NBV.

RISULTATI E CLASSIFICA