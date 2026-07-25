VNL, Italia-Brasile 2-3: le azzurre di Velasco cedono lo scettro, domani la finale per il bronzo

Il CT Julio Velasco si lancia all’assalto del Brasile con il sestetto tipo di questa Volleyball Nations League: Orro palleggiatrice, Antropova opposto, Sylla e Nervini schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, e Fersino libero. Dall’altra parte della rete Ze Roberto si schiera con Roberta in regia, Rosamaria opposto, Ana Cristina e Bergmann schiacciatrici, Diana e Luzia centrali, e Marcelle libero. Partita bella ed equilibrata sin dai primi scambi: Diana apre i giochi mentre Nervini, Fahr e Rosamaria fanno decollare il match (3-3). Fahr, Sylla e Nervini sono particolarmente prolifiche in attacco al pari di Ana Cristina e Bergmann dall’altra parte mentre tarda ad iscriversi a referto Antropova (15-15). Il blockout di Rosamaria lancia il Brasile avanti di 1 ma Sylla risponde per le rime (16-16). A rompere l’equilibrio ci pensano Antropova con un piazzato di classe e la solita Fahr a muro per il 20-18 Italia con conseguente timeout Ze Roberto. Bergmann non intende alzar bandiera bianca mettendo giù un attacco in emergenza ma Fahr prima e poi Egonu (entrata per il consueto doppio cambio) con una diagonale da urlo, lanciano le azzurre sul 22-19. Ze Roberto si rifugia nuovamente nel timeout ma un muro di Fahr (su devastante turno al servizio di Antropova) ed un nuovo attacco di Egonu chiudono la pratica prima set 25-21.