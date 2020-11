Monza fa lo scherzetto a Scandicci, prima vittoria per Brescia

VOLLEY FEMMINILE

Quarta vittoria consecutiva per la Reale Mutua Fenera Chieri, con Il Bisonte Firenze che cade 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-19) nella insidiosa trasferta piemontese. Per la formazione di Giulio Bregoli non hanno pesato l’assenza delle due positive al Covid-19, Francesca Bosio e Alessia Mazzaro. Top scorer dell'incontro è Ali Frantti con 22 punti, seguita dall'estone Kertu Laak, MVP della sfida con 21 palloni messi a terra, mentre per Firenze non bastano i 13 punti di Yvon Beliën al centro.

Nella notte di Halloween, la Saugella Monza serve lo scherzetto alla Savino Del Bene Scandicci. Il tie-break (25-21, 22-25, 25-13, 19-25, 15-10) si è rivelato fatale per la formazione di Massimo Barbolini, che non ha fatto i conti con una Edina Begić superlativa da 26 punti. Per le toscane ha pesato nell’economia del match l’assenza di Magdalena Stysiak. Per la polacca un problema alla caviglia.

Una Bosca S.Bernardo Cuneo ridotta all’osso, con solo tre atlete della prima squadra presenti, fa il possibile contro la corazzata dell’Imoco Conegliano. Risultato mai in discussione al PalaVerde (3-0 con i parziali di 25-11, 25-10, 25-16), dove le gatte con una prova volenterosa onorano al meglio il match.

Il primo successo in campionato della Banca Valsabbina Millenium Brescia arriva nel match più importante, nel derby contro la Zanetti Bergamo. 3-1 (23-25, 25-15, 25-21, 25-16) fondamentale per le leonesse di Enrico Mazzola, che abbandonano così l'ultimo posto in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA

Vedi anche Volley Dall'Italvolley a Perugia: Mazzanti torna ad allenare in Serie A1