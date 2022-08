Mondiali volley: l'Italia chiude con una vittoria la pool: 3-0 alla Cina

VOLLEY

Gli azzurri trionfano anche contro i cinesi di Wu Sheng

© ipp Nell’ultimo impegno della prima fase l'Italia di Fefè De Giorgi trova un altro successo e chiude a punteggio pieno la Pool E ai Mondiali di volley. Gli azzurri battono anche la Cina per 3-0, con un’altra incredibile prestazione dopo quelle viste con Canada e Turchia. Giannelli e compagni chiudono il primo set in scioltezza per 25-14, mentre nei successivi parziali l’Italia gestisce e amministra la gara: 25-10 nel secondo e 25-14 nel terzo.

L'Italvolley non sbaglia e fa tre su tre nella prima fase di questi Mondiali. La giovanissima formazione di De Giorgi sconfigge anche la Cina in tre set (25-14, 25-10-25-14): con una prestazione da grande squadra, dove gli azzurri sono stati in grado di tenere alta la concentrazione per tutto il tempo. Il primo set sono i soliti Michieletto e Giannelli a trascinare la Nazionale in avanti, li seguono a ruota Romanò e Lavia che sbagliano poco e sono incisivi nell’ concretizzare le alzate del loro capitano. L’Italia porta il margine di vantaggio a nove punti. Il punto decisivo, che vale il 25-14 e la vittoria nel primo set, è del giovane attaccante di Trento. L'Italia sembra in controllo anche nel secondo set, nel quale si porta subito avanti per 10-2 sfruttando i muri e gli attacchi da zona quattro.

La reazione della Cina non arriva e gli azzurri chiudono il parziale di 25-10. Il terzo ed ultimo set è la fotocopia di quello precedente: uno scatenato Romanó porta sul 6-0 gli azzurri, ma arriva la reazione cinese che recupera e si avvicina sul 5-6. Fefé De Giorgi chiama time out, che si rivela fondamentale, e l'Italia non sbaglia più. A chiudere il match con gli attacchi di Pinali e l’errore dei cinesi che sanciscono il definitivo 25-14. L’Italvolley sorride e vola agli ottavi di questi Mondiali, in attesa di scoprire chi sarà la squadra da affrontare per continuare a sognare.