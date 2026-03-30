Volley maschile, la finale di ritorno della Challenge Cup Powervolley Milano-Lindemans Aalst in diretta streaming su Sportmediaset.it
Mercoledì sera la finale Powervolley Milano-Aalst: scopri dove vederla in chiaro su Mediaset Infinity e SportMediaset
Mercoledì 1° aprile 2026, alle ore 20.30, in esclusiva in chiaro e in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity, andrà in scena la finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile tra l’Allianz Powervolley Milano e il Lindemans Aalst. La telecronaca del match sarà affidata a Giacomo Magnani, con il commento tecnico di Paolo Cozzi.
Dall’Allianz Cloud di Milano si giocherà l’atto conclusivo della competizione, che decreterà la squadra vincitrice del trofeo. Nella gara d’andata Milano si è imposta con il punteggio di 3-0. La formazione guidata da Piazza ha quindi l’opportunità di conquistare il trofeo per la seconda volta nella sua storia, davanti al proprio pubblico.
Il libero dell’Allianz Milano, Damiano Catania, carica la squadra: «È tutto nelle nostre mani. Abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà, ma sarà una sfida combattuta. C’è voglia di festeggiare, incrociamo le dita».
Dello stesso parere anche Ferre Reggers, opposto e capitano dell’Allianz Milano: «La Challenge Cup è sempre stata l’obiettivo di quest’anno. A Milano mi sono trovato subito bene e voglio fare un regalo a questa società».
Infine, le parole del presidente dell’Allianz Milano, Lucio Fusaro: «Vorrei restituire a Milano tutto ciò che mi ha dato. Saremmo felicissimi di regalarle una Challenge Cup. Sarà un momento di festa per questo gruppo, una squadra speciale».
L'evento sarà disponibile in esclusiva gratuita su Mediaset Infinity e Sportmediaset. Mediaset Infinity è disponibile gratuitamente su web, app per smartphone e tablet e SmartTv.