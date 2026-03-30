Alcaraz si regala uno yacht da 9 milioni per dimenticare Miami
Lo spagnolo si consola con un super yacht dopo aver chiuso lo swing sul cemento americano a mani vuote
Dopo l'eliminazione prematura dal 1000 di Miami Carlos Alcaraz ha staccato la spina, godendosi una settimana extra di vacanza. Il numero 1 al mondo è passato anche da Danzica, in Polonia, per fare visita ai cantieri Sunreef, dove ha acquistato il suo primo yacht. Si tratta di un catamarano a motore da 88 piedi, quasi 27 metri, personalizzato, simile a quello di Nadal ma più grande. Il valore di mercato si aggira sui 9 milioni di euro.