Italia verso Zenica: Gattuso sceglie la coppia Kean-Retegui

Durante la sessione di lavoro, aperta ai media per i primi 15', Gattuso ha fatto svolgere una partitella su campo ridotto mischiando però le carte, anche se Kean e Retegui sono stati schierati insieme, ulteriore segnale (a meno di imprevisti) che i due comporranno domani la coppia d'attacco, con Pio Esposito pronto a subentrare. Quanto a Scamacca, si è presentato in gruppo ma poi ha lavorato a parte con un componente dello staff.