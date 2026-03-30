Pugile muore sul ring. Scoppia la polemica
Mondo della boxe keniota in lutto per la morte di Jacob "Jack Spoiler" Oyoko, avvenuta in seguito a un incidente a bordo ring durante un incontro professionistico svoltosi sabato al Mumias Cultural Centre nella contea di Kakamega. Un video diffuso sui social mostra come Oyoko abbia visibilmente abbassato la guardia durante gli scambi finali, apparendo incapace di continuare. Ma il suo avversario, Julius Okuruchi, ha continuato ad attaccare con una serie di colpi alla testa anche se la sit...