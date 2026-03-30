Pugile muore sul ring. Scoppia la polemica

Mondo della boxe keniota in lutto per la morte di Jacob "Jack Spoiler" Oyoko, avvenuta in seguito a un incidente a bordo ring durante un incontro professionistico svoltosi sabato al Mumias Cultural Centre nella contea di Kakamega. Un video diffuso sui social mostra come Oyoko abbia visibilmente abbassato la guardia durante gli scambi finali, apparendo incapace di continuare. Ma il suo avversario, Julius Okuruchi, ha continuato ad attaccare con una serie di colpi alla testa anche se la sit...

30 Mar 2026 - 15:17
01:07 
videovideo

Virali

00:08
Vicenza in Serie B: che festa in città

Vicenza in Serie B: che festa in città

00:30
Alcaraz: yacht da 9 milioni

Alcaraz: yacht da 9 milioni

00:10
Achille Polonara torna nella sua casa!

Achille Polonara torna a casa: il video dei tiri a canestro

01:07
Pugile muore sul ring. Scoppia la polemica

Pugile muore sul ring. Scoppia la polemica

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:10
Mbappé come Steph Curry…

Mbappé come Steph Curry…

00:19
Sinner: "Agguato" negli spogliatoi

Sinner: "Agguato" negli spogliatoi

00:33
Mbappé difende tifoso che fa invasione

Mbappé difende tifoso che fa invasione

00:08
Vicenza in Serie B: che festa in città

Vicenza in Serie B: che festa in città

I più visti

Sinner ha mille talenti

Sinner ha mille talenti

Bosnia: Zenica sotto la neve

Gli azzurri cambiano i piani per il...meteo. La neve copre il campo di Zenica, partenza posticipata VIDEO

Argentina: magia di punizione di Nico Paz

Argentina: magia di punizione di Nico Paz

Mai visto: giocatori litigano per avere la maglia di Messi

Mai visto: giocatori litigano per avere la maglia di Messi

Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!

Baggio-Totti: che duo!

Baggio-Totti: che duo!