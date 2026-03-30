Sentenza Emiliano Sala: niente risarcimento per il Cardiff City, che anzi deve pagare

Caso Sala: il Cardiff perde la causa da 120 milioni contro il Nantes e dovrà risarcire il club francese. Finisce dopo 7 anni la battaglia legale.

30 Mar 2026 - 15:44

Il tribunale ha rigettato definitivamente la richiesta di risarcimento da 120 milioni di euro avanzata dal Cardiff City contro il Nantes, stabilendo che il club francese e l’agente Willie McKay non hanno alcuna responsabilità legale per il disastro aereo del 2019 in cui perse la vita Emiliano Sala.

I giudici hanno ribaltato le pretese dei gallesi - che chiedevano danni basati su una stima ipotetica dei gol necessari alla salvezza in Premier League - condannando invece il Cardiff a versare 480.000 euro totali tra indennizzi e spese legali alla società transalpina. La sentenza chiarisce che l'unico responsabile dell'organizzazione del volo illegale fu David Henderson, già condannato nel Regno Unito per aver ingaggiato un pilota privo di licenza commerciale, scagionando il Nantes da ogni accusa di negligenza poiché il trasferimento era già effettivo e il club non ebbe un ruolo diretto nel noleggio del velivolo precipitato nel Canale della Manica.

Questa decisione mette la parola fine a un contenzioso durato sette anni, confermando la validità degli accordi di mercato stabiliti dalla Fifa e dal Tas nonostante la tragica scomparsa dell'attaccante argentino prima del suo debutto ufficiale.

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