Sentenza Emiliano Sala: niente risarcimento per il Cardiff City, che anzi deve pagare

I giudici hanno ribaltato le pretese dei gallesi - che chiedevano danni basati su una stima ipotetica dei gol necessari alla salvezza in Premier League - condannando invece il Cardiff a versare 480.000 euro totali tra indennizzi e spese legali alla società transalpina. La sentenza chiarisce che l'unico responsabile dell'organizzazione del volo illegale fu David Henderson, già condannato nel Regno Unito per aver ingaggiato un pilota privo di licenza commerciale, scagionando il Nantes da ogni accusa di negligenza poiché il trasferimento era già effettivo e il club non ebbe un ruolo diretto nel noleggio del velivolo precipitato nel Canale della Manica.