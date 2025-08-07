Metwally: "Fiera di giocare a volley con il velo, a Busto per aprire nuove strade"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la giocatrice egiziana ha raccontato le emozioni che sta provando a pochi giorni dall'inizio della nuova avventura in Italia: "Da quando ho iniziato a prendere la pallavolo sul serio, l’Italia è sempre stata il mio sogno. La serie A1 è uno dei campionati più competitivi al mondo, la seguo da anni. Farne parte è quasi surreale. È un enorme passo avanti, ma è anche la dimostrazione che lavoro e fiducia in sé possono davvero aprire porte, anche quando il percorso non è il più tradizionale". E sulla responsabilità di rappresentare un intero continente, aggiunge: "Porto con me questa responsabilità con grande fierezza. So che essere qui significa molto più che giocare: significa aprire strade per chi verrà dopo di me, dimostrare che si può sognare oltre i confini. Se anche solo una giovane atleta guarda il mio percorso e pensa 'potrei essere io', allora è già una vittoria".