Fiamma olimpica a Stadio dei Marmi durante Coca-Cola Music Fest

Il Viaggio della Fiamma Olimpica accende lo Stadio dei Marmi di Roma, perché se per domani mattina è prevista la partenza per un percorso lungo 63 giorni, nel frattempo questa sera la fiaccola viene esposta sulla terrazza dell'impianto durante il The Coca-Cola Music Fest. Ad aprire una serata che intreccia musica, sport e spettacolo la cantante Noemi. Previsti, poi, anche Mahmood, The Kolors, Tananai e Carl Brave, mentre a condurre sono Camilla Ghini e Daniele Battaglia. Coca-Cola è Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 che da domani girerà per 63 giorni fino al 6 febbraio prossimo quando la fiaccola arriverà a San Siro per la cerimonia d'apertura dei Giochi. Un totale di 60 tappe nelle 20 regioni d'Italia, per un percorso lungo 12mila chilometri con 110 province e 300 comuni coinvolti.