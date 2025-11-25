Milano-Cortina 2026, Federico Pellegrino vuol chiudere in bellezza: "Vorrei un oro per lo sci di fondo"

Negli ultimi anni mi sono allenato esattamente come i miei compagni di squadra, con la differenza che ho applicato un diverso approccio alle gare, una gestione delle energie più oculata e delle scelte di calendario. L'opportunità della 50 chilometri l'ho iniziata a cogliere nel 2023 con il Mondiale di Planica dove sono arrivato decimo e questo mi ha dato la consapevolezza di potermela giocare pure lì. A livello di preparazione non c'è nulla di troppo stravolgente, qualche allenamento dedicato sì, ma l'obiettivo è poi sempre quello, riuscire a essere veloci da stanchi, che serve sia per le sprint ma anche per la 50.