Ituma, Igor Novara sotto shock: verso il rinvio del match contro Chieri

Gara 1 dei quarti dei playoff di Serie A1 dovrebbe giocarsi il 19 aprile. Accuse social alla compagna di stanza Lucia Varela

© italyphotopress 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Siamo sotto shock, cercate di capire". Sono tutte simili le risposte delle atlete e dei dirigenti della Igor Novara Volley contattati il giorno dopo il rientro da Istanbul, dov’è morta la giovane pallavolista Julia Ituma. Il dolore per la scomparsa di Julia si accompagna alla vicinanza alla giovane compagna di stanza Lucia Varela, sui social presa vergognosamente di mira, perché a qualcuno sembra impossibile che non si sia accorta di nulla. Per lei la protezione della società è totale.

MORTE ITUMA, VERSO IL RINVIO DI CHIERI-NOVARA Nessuno in società vuol pensare all’attività sportiva: non è previsto alcun allenamento e non è stato stilato nemmeno un programma per i prossimi giorni. Tutto ruota attorno alle decisioni della Federvolley: domenica, alle 20.30, sarebbe in programma Gara 1 dei quarti di finale di Serie A1 e Novara dovrebbe essere impegnata sul campo del Chieri. Il condizionale è d'obbligo perché tutti danno per scontato che l'incontro sarà rinviato, probabilmente al 19 aprile.

ITUMA, ANCHE I TIFOSI DI NOVARA SCONVOLTI Si dicono sconvolti dalla morte della giovane pallavolista Julia Ituma, al punto che, almeno fino alla prossima partita contro il Chieri, hanno deciso di chiudersi in un silenzio stampa. Sono la tifoseria ufficiale della Igor. "Il Baluardo Novara - scrivono sui social come tifoseria - per esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Julia, alla società Igor Volley e a tutti coloro che conoscevano la nostra Titu, dichiara il silenzio stampa fino alla prossima partita".