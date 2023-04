Dramma Julia Ituma: morta la 18enne dell’Igor Novara

a istanbul

© italyphotopress 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Julia Ituma, 18enne opposto della Igor Novara volley, è stata trovata morta dopo essere precipitata da una finestra dell'hotel di Istanbul dove soggiornava con la squadra, in trasferta per il ritorno dei quarti di Champions League contro l'Eczacibasi. Non sono ancora note le cause che hanno portato alla morte della giovane, nata a Milano da genitori nigeriani e che era alla prima stagione con la squadra novarese dopo essere uscita dal Club Italia.

CHI ERA JULIA ITUMA Ituma, classe 2004 e alta 192 cm, era considerata uno dei talenti più promettenti del volley italiano. Nata a Milano da genitori nigeriani, era approdata a Novara all'inizio dell'anno. In precedenza aveva vestito la maglia del Club Italia, in A2, per tre stagioni. L'anno scorso con la Nazionale azzurra Under19 Ituma aveva disputato e vinto l'Europeo di categoria e l'European Youth Olympic Festival. Nel 2021, con la Under18, era stata vicecampionessa del mondo dopo la sconfitta in finale con la Russia. Ituma aveva iniziato a giocare a volley all’età di 11 anni. Tra i suoi modelli di riferimento il centrale cubano Robertlandy Simon, pluricampione con la Lube Civitanova.

IL POST DI NOVARA: "DOLORE E COMMOZIONE" "Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini".

BERRUTO: "SCONVOLTO PER ITUMA" "Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana". Così su Twitter l'ex ct della nazionale maschile di volley Mauro Berruto.

NEL 2012 A ISTANBUL IL SUICIDIO DI GIULIA ALBINI Nonostante non siano ancora chiare le cause e le modalità del tragico evento, ritorna alla mente una storia del 2012, successa sempre a Istanbul. Giulia Albini, che all'epoca aveva 30 anni ed era stata giocatrice di Busto Arsizio, si era gettata in auto dal ponte sospeso di Fatih Sultan Mehmet. Secondo la polizia turca si trattò di un suicidio a sfondo sentimentale: Albini si sarebbe recata in Turchia per trovare Lorenzo Micelli, allenatore dell'Eczacibasi Istanbul, con cui aveva una relazione extraconiugale.

ITUMA, FARNESINA: "SEGUIAMO CON ATTENZIONE LA VICENDA" "Il Consolato generale a Istanbul, l'ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l'Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali". È quanto si apprende da fonti della Farnesina.

