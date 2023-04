Morte Ituma, i giornali turchi rivelano: Julia ha scritto "addio" nella chat di squadra

Julia Ituma prima della tragedia nell'hotel di Istanbul in cui ha perso la vita avrebbe scritto "addio" nella chat di gruppo della squadra Igor Volley Novara. Lo riporta il quotidiano turco Hurryiet in cui viene spiegato come la polizia turca sia al lavoro per ricostruire la dinamica dell'episodio che al momento viene valutato come suicidio. Nell'articolo si parla dell'indagine in cui sarebbe stato rivelato che Ituma, prima dell'estremo gesto, avrebbe rivelato alle compagne di squadra e all'allenatore di non stare bene, lasciando poi l'ultimo messaggio.