Volley donne, Mondiali U21: azzurre sul tetto del mondo, sconfitto il Giappone in finale

L'Italia torna sul gradino più alto del podio della rassegna iridata dopo l'argento conquistato nel 2023
© federvolley.it
Grande impresa dell'Italvolley donne, che si laurea campione del mondo Under 21 ai Mondiali di Surabaya, in Indonesia. Le azzurrine allenate da Gaetano Gagliardi si sono imposte in rimonta sul Giappone con il punteggio di 25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11. L'Italia torna dunque sul gradino più alto del podio della rassegna iridata dopo l’argento conquistato nel 2023 e l’oro vinto nel 2021. Il percorso vincente delle azzurrine è iniziato il 7 agosto: successi contro Repubblica Ceca, Algeria, Polonia ed Egitto cui ha fatto seguito l'unico stop contro la Turchia. Poi la ripartenza con le vittorie su Indonesia, Cina, e Brasile in semifinale (3-0) fino all'epilogo trionfale contro il Giappone, che finora non aveva mai perso.
"È un sogno che si avvera - ha detto l'allenatore Gagliardi, come riportato da federvolley.it Dopo la finale persa lo scorso anno agli Europei U20, vincere oggi i Campionati del Mondo è qualcosa di straordinario. È un traguardo che si concretizza per tutto il gruppo e per i due staff che hanno lavorato con grande professionalità in questo biennio". "Questa vittoria del Campionato del Mondo Under 21 femminile ci riempie d'orgoglio - ha detto il presidente Giuseppe Manfredi - Le nostre ragazze hanno dimostrato grandi qualità sia a livello individuale, sia come gioco di squadra in una competizione di altissimo livello. Un successo così importante e prestigioso è il frutto di un'attenta programmazione e di tanto impegno quotidiano, per questo voglio rivolgere un ringraziamento particolare alle atlete e allo staff tecnico, guidato alla perfezione da Nino Gagliardi. Questo titolo mondiale è l'ennesimo riconoscimento per lo straordinario lavoro svolto dalle nostre società e dall'intero movimento pallavolistico italiano".
