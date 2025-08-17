Volley donne, Mondiali U21: azzurre sul tetto del mondo, sconfitto il Giappone in finale

"È un sogno che si avvera - ha detto l'allenatore Gagliardi, come riportato da federvolley.it Dopo la finale persa lo scorso anno agli Europei U20, vincere oggi i Campionati del Mondo è qualcosa di straordinario. È un traguardo che si concretizza per tutto il gruppo e per i due staff che hanno lavorato con grande professionalità in questo biennio". "Questa vittoria del Campionato del Mondo Under 21 femminile ci riempie d'orgoglio - ha detto il presidente Giuseppe Manfredi - Le nostre ragazze hanno dimostrato grandi qualità sia a livello individuale, sia come gioco di squadra in una competizione di altissimo livello. Un successo così importante e prestigioso è il frutto di un'attenta programmazione e di tanto impegno quotidiano, per questo voglio rivolgere un ringraziamento particolare alle atlete e allo staff tecnico, guidato alla perfezione da Nino Gagliardi. Questo titolo mondiale è l'ennesimo riconoscimento per lo straordinario lavoro svolto dalle nostre società e dall'intero movimento pallavolistico italiano".