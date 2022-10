Egonu, il messaggio della Lega volley: "Sei come Baggio, già ci manchi"

"Grazie, quello che fai tu va sempre bene. Sempre. Un altro veneto, Roberto Baggio, in occasione dei Mondiali di calcio di USA 1994, ai rigori finali sbagliò il suo. E perdemmo. Contro il Brasile, tanto per rimanere in tema. Subì di tutto. Anche per il fatto di essere di religione buddista, cacciatore e portare il codino. Ma era e rimase, ancora oggi lo è, un grande campione amato dagli italiani". Lo scrive in una nota il presidente della Lega volley femminile Mauro Fabris rivolgendosi a Paola Egonu, che dopo il bronzo conquistato dalle azzurre nel Mondiale di volley si è lasciata andare a uno sfogo facendo pensare a una pausa dalla Nazionale.