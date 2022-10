Egonu shock: "Mi han chiesto perché sono italiana, è la mia ultima gara in Nazionale"

LO SFOGO

L'azzurra si sfoga a bordocampo dopo il successo contro gli Stati Uniti ai Mondiali

© Getty Images Paola Egonu shock ai Mondiali di volley. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo battendo gli Stati Uniti, la miglior giocatrice azzurra si avvicina al suo procuratore Marco Raguzzoni e si lascia andare a uno sfogo amarissimo. "Basta, basta, basta. Non puoi capire, non puoi capirmi, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana - dice la Egonu tra le lacrime -. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale". Parole durissime, ripresa da un cellulare di un tifoso a bordocampo e finite rapidamente sui social destando grande scalpore.

Vedi anche Volley Mondiali volley: l'Italia è bronzo, sconfitti 3-0 gli Usa

Mentre l'Italvolley femminile esce a testa alta dai Mondiali travolgendo gli Usa, dunque, scoppia il caso Egonu. Un caso che sarà destinato a far molto discutere. Sia per le parole pronunciate dalla diretta interessata, sia per i motivi alla base di tale sfogo. Che nello spogliatoio azzurro ci fossero dei problemi lo si era capito dopo l'intervento del presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi nei giorni scorsi, ma che la situazione fosse così tesa e compromessa da portare la Egonu a parlare di addio alla Nazionale non era così chiaro. Del resto le dichiarazioni tra le lacrime della campionessa azzurra al suo procuratore ora lasciano poco spazio alle interpretazioni. E resta solo da capire se la questione avrà un seguito o se si è trattato soltanto di un crollo emotivo dopo la tensione della partita.