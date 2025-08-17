Logo SportMediaset
Motogp
GP AUSTRIA MOTO2

Gonzalez costretto al ritiro, Moreira la spunta su Holgado. Podio per Vietti

Passaggio a zero per il leader spagnolo della classfica generale

di Stefano Gatti
17 Ago 2025 - 13:59
© Getty Images

© Getty Images

Occasione parzialmente sprecata per Aron Canet e Barry Baltus, gli inseguitori di Manuel Gonzalez nella classifica generale della Moto2. Il pilota spagnolo di Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex è costretto all'abbandono nel Gran Premio d'Austria per un problema meccanico (radiatore forato da un sasso) alla sua Kalex nei giri centrali della gara. L'unico ad approfittarne in modo (per lui) redditizio è il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team Kalex) che mette a segno la sua seconda vittoria stagionale (dopo quella di inizio estate ad Assen) davanti allo spagnolo Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team Kalex), il cui compagno di squadra - il colombiano David Alonso - finisce a terra a quattro giri dal termine mentre era terzo e lanciato verso una possibile vittoria. Per Holgao si tratta del primo podio nella Moto2.

© Getty Images

© Getty Images

Terzo gradino per il nostro Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team Boscoscuro) nonostante un long lap penalty. Alle sue spalle Albert Arenas e Tony Arbolino, secondo pilota italiano nella top five di Spielberg. Baltus chiude settimo dietro a Ivan Ortolà, Canet decimo alle spalle di Colin Veijer e Izan Guevara. Nel Mondiale, la vittoria austriaca permette a Moreira (che nel 2026 salitrò in MotoGP) di salire al terzo posto della classifica generale, scavalcando Baltus: davanti a lui ci sono solo Gonzalez e Canet.

