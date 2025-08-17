Gonzalez costretto al ritiro, Moreira la spunta su Holgado. Podio per Vietti

Occasione parzialmente sprecata per Aron Canet e Barry Baltus, gli inseguitori di Manuel Gonzalez nella classifica generale della Moto2. Il pilota spagnolo di Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex è costretto all'abbandono nel Gran Premio d'Austria per un problema meccanico (radiatore forato da un sasso) alla sua Kalex nei giri centrali della gara. L'unico ad approfittarne in modo (per lui) redditizio è il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team Kalex) che mette a segno la sua seconda vittoria stagionale (dopo quella di inizio estate ad Assen) davanti allo spagnolo Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team Kalex), il cui compagno di squadra - il colombiano David Alonso - finisce a terra a quattro giri dal termine mentre era terzo e lanciato verso una possibile vittoria. Per Holgao si tratta del primo podio nella Moto2.