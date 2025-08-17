Moto3, Piqueras vince Gp Austria, podio Munoz dopo maxi rimonta
17 Ago 2025 - 13:02
Piqueras vince la gara di Moto3 in Austria dopo una bagarre a sette piloti nel giro finale. Lo spagnolo chiude davanti al compagno di scuderia Msi Yamanaka. Munoz, partito 14esimo, chiude il podio, mentre il leader del Mondiale Rueda finisce quinto.
