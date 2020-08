Courtney atterrata in Italia, Bajema in arrivo: la situazione visti

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Il "problema visti" sollevato da Casalmaggiore ha prodotto i suoi effetti e le prime giocatrici americane stanno mettendo piede sul suolo italiano. La Savino Del Bene Scandicci ha infatti accolto Megan Courtney (previsto un periodo di quarantena per lei), mentre la VBC nelle prossime ore abbraccerà Kara Bajema, in arrivo a Malpensa da Washington.

Ancora qualche giorno d'attesa invece per Carli Lloyd: dopo aver presentato domanda, l'americana dovrà solo aspettare che il Consolato di Los Angeles risolva la pratica e conceda il visto.

Ancora nessuna notizia sul fronte Jordyn Poulter e Alexa Gray per la UYBA Volley. Il pallone è in mano alle rispettive ambasciate, che però non hanno ancora concesso il visto. Anche Conegliano e Novara attendono novità per Kimberly Hill e Haleigh Washington.

Nella migliore delle ipotesi, le straniere potranno scongiurare l'ipotesi quarantena una volta atterrate in Italia. Il nuovo protocollo permette infatti di partecipare subito alle sedute d'allenamento previo esito negativo degli (eventuali) tamponi effettuati prima della partenza dai rispettivi Paesi e all'arrivo.