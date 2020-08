Casalmaggiore riabbraccia Lloyd e trova Kosareva

Con l’arrivo in Italia di Carli Lloyd e l’ufficialita dell’approdo in maglia rosa di Dayana Kosareva, la VBC èpiù Casalmaggiore è definitivamente al completo. Carlo Parisi può cominciare a pensare al primo grande appuntamento stagionale: la sfida a eliminazione diretta contro Il Bisonte Firenze valida per il primo turno di Supercoppa.