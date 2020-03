Coronavirus, atleta di Casalmaggiore con febbre alta: effettuato il tampone

A1 FEMMINILE

Allarme coronavirus per Casalmaggiore. Una giocatrice della èpiù Pomì, che nel giorno della partita di campionato contro Busto Arsizio ha manifestato febbre alta e malessere, è stata sottoposta all’Ospedale Maggiore di Cremona al tampone per verificare l’origine dello stato influenzale: il risultato del test è previsto solo per i prossimi giorni. La provincia di Cremona è seconda in Italia per diffusione del COVID-19.

"La VBC Pallavolo Rosa comunica che una propria giocatrice sabato 7 marzo ha manifestato sintomi influenzali con forte febbre, cefalea e malessere diffuso", si legge nella nota ufficiale. "Fatte tutte le valutazioni sanitarie , la VBC domenica mattina ha informato della situazione il Presidente di Lega, Mauro Fabris, e della UYBA, Giuseppe Pirola, condividendo la decisione di rinviare l’incontro in programma nella stessa giornata al PalaRadi di Cremona". Attualmente la giocatrice presenta ancora febbre e malessere e si trova in isolamento volontario. Casalmaggiore da domenica mattina ha interrotto gli allenamenti ed ha chiesto ad atlete e staff tecnico di rispettare le prescrizioni dell’isolamento volontario, in attesa dell’esito del tampone.

Il Presidente della èpiù Pomì, Massimo Boselli Botturi, ha così commentato la situazione: "La salvaguardia della salute delle atlete, tecnici, dirigenti e di tutto il personale che poteva essere presente al PalaRadi è stata la nostra unica priorità. Certo che rinviare una partita a poche ore dall’inizio è sempre un problema, ma era l’unico modo per ridurre i rischi e tutelare le persone”.