Certosa Volley, un'altra stagione al via con grandi novità e tanta voglia di crescere

PALLAVOLO

Si apre l'anno sportivo con l'arrivo di Luca Monti e la visita di Martina Bracchi, atleta della UYBA Volley di Serie A1

© Certosa Volley La stagione 2023-2024 si avvicina a grandi passi per il Certosa Volley, realtà affermata della pallavolo italiana, lombarda e pavese. Le squadre del patron Bonfanti stanno affinando i dettagli con allenamenti intensi e amichevoli, preparandosi per ciò che promette di essere un anno entusiasmante dopo che la passata stagione è stata un vero trionfo per il club, con la conquista del titolo provinciale nelle categorie U13, U16 e U18 e le finali U14 e U12.

Nello scenario del Green Park di Borgarello, sponsor della società già da qualche anno, si è svolta la presentazione ufficiale delle squadre che parteciperanno ai campionati regionali di Serie C e D, un vero e proprio trampolino di lancio per una stagione ricca di emozioni e sfide. Una gradita sorpresa per tutti è stata la presenza di Martina Bracchi, classe 2002 atleta del Certosa Volley, ora nel roster della UYBA Volley Busto Arsizio, club che milita nel campionato di Serie A1 sotto la guida esperta di Julio Velasco.

Una delle novità in casa Certosa Volley è l’arrivo di nuovo membro di spicco: Luca Monti, che assume il ruolo di direttore tecnico del club, guidato dal patron Bonfanti. Un colpo di classe per la società pavese, dato che Monti vanta esperienze da primo allenatore di alto livello nella Serie A italiana (Monza, Piacenza, Milano) e della nazionale Italiana.

Un'altra importante aggiunta allo staff è Paolo Repetto, allenatore esperto con un solido background nei campionati nazionali di Serie B. A completamento dello staff si annoverano collaborazioni con Top78 per la preparazione fisica delle piccole atlete. Per la parte fisioterapica ci sarò lo studio Fisiosport di Pavia al lavoro. Ultimo, ma non per importanza il mental coach Paolo Caselli.

La stagione 2023/2024 conterà la presenza di Certosa Volley in 10 campionati, tra provinciale e regionale, a dimostrazione che il club pavese continua il suo percorso e il suo impegno a promuovere la pallavolo giovanile con l’intento di continuare a produrre giocatrici di pallavolo pronte per affrontare categorie importanti.