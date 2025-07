Caso Cogliando, Idem: "Serve una legge per le mamme-atlete"

"Già dal 2000, parliamo quindi di un quarto di secolo fa, iniziai a promuovere delle azioni concrete assieme ad Assist, il sindacato delle donne atlete, per una tutela istituzionale della maternità. Lo ammetto, ci sono stati pochi passi avanti". Lo ha detto Josefa Idem, olimpionica della canoa ed ex ministro dello Sport, in una intervista a La Stampa a proposito del caso della pallavolista Asja Cogliandro, allontanata dal suo club, la Bartoccini Mc Restauri Perugia, dopo aver comunicato di essere incinta. Secondo Idem, oggi psicologa del lavoro e dello sport, che si occupa di formazione aziendale ed è consulente della Federcalcio, in particolare per quanto riguarda il settore giovanile, manca "una legge. Guardi, io mi metto nei panni di una società che si fa i suoi conti e, da un punto di vista normativo, non è obbligata ad attivare delle tutele per le proprie tesserate. Invece ci vuole un provvedimento che disciplini l'obbligo di prendersi cura delle atlete che rimangono incinte. Non si può delegare un argomento come questo al buon senso delle persone, perché non sempre scatta: a volte manca la sensibilità, altre volte non ci sono le risorse economiche".