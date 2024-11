Zverev è il nuovo n°2 della Race: Sinner a Torino rischia un girone con Alcaraz e Djokovic

Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz sono già ufficialmente qualificati, mentre restano da assegnare gli ultimi tre posti, per i quali sono in lizza Djokovic (3910 punti), Ruud (3855), De Minaur (3745) e Rublev (3720). Nole è praticamente certo della qualificazione, a meno che Rublev e De Minaur vincano i tornei di Metz e Belgrado e Ruud arrivi in semifinale a Metz. Il 24 volte campione Slam, però, potrebbe anche non giocare a Torino, visto che nell'ultima settimana è volato alle Maldive insieme alla famiglia. In attesa della decisione definitiva, il serbo rimane la classica mina vagante che tutti preferirebbero evitare.