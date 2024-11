Jannik Sinner torna ad allenarsi in vista delle ATP Finals: lezione di volée con Radek Stepanek

Dopo l'influenza intestinale che l'ha costretto a saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo mettendo nel mirino le Nitto ATP Finals in programma a Torino dal 10 al 17 novembre prossimi. Il 23enne di Sesto Pusteria è sceso in campo regolarmente in compagnia di Radek Stepanek, ex numero 8 al mondo e oggi allenatore di Sebastian Korda. Un'occasione per affinare la volèe di cui il ceco era maestro, ma soprattutto di alzare i giri del motore in vista dell'appuntamento sabaudo.