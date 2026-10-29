Tennis, Zverev è il nuovo numero 1 al mondo: "Sensazione speciale"

Il primato nel ranking è la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria per Zverev. Oltre a diventare numero 1 per la prima volta, Sasha ha messo in bacheca anche i primi due trofei dello slam della carriera: il Roland Garros e lo Us Open. "La sensazione di essere in cima al mondo è straordinaria, davvero speciale - ha dichiarato Zverev dopo il match -. È una cosa diversa dal vincere un torneo o un titolo; sapere che, con l'aggiornamento della classifica, accanto al proprio nome apparirà il numero uno è una sensazione davvero unica. Stasera ero molto concentrato e motivato e il traguardo di diventare numero uno ha giocato un ruolo importante". Sinner dunque è costretto ad abdicare dopo 95 settimane da numero 1 al mondo.