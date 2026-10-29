TENNIS

Tennis, Zverev è il nuovo numero 1 al mondo: "Sensazione speciale"

Da lunedì il tedesco occuperà la prima posizione del ranking mondiale: "Ce l'ho fatta grazie al mio team". Jannik abdica dopo 95 settimane

29 Ott 2026 - 21:54
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Era solo una questione di tempo, ora però è arrivata l'aritmetica certezza. Negli ottavi di finale del 500 di Vienna, Alexander Zverev ha superato Tallon Griekspoor, n. 50 al mondo, con il punteggio di 6-4, 7-5 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Un successo speciale per il 29enne tedesco: da lunedì infatti Zverev supererà Jannik Sinner e diventerà il nuovo numero uno della classifica mondiale.

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Un sorpasso scritto: da quando si è capito che l'azzurro non sarebbe più sceso in campo nel 2026, il passaggio dello scettro era diventato soltanto una questione di tempo. Da lunedì Zverev avrà almeno 9.450 punti in classifica proprio come Sinner ma il 29enne tedesco lo supererà perché ha un maggior numero di tornei del Grande Slam vinti (due contro uno) in stagione. Zverev diventa così il trentesimo giocatore in cima alla gerarchia da quando è stata introdotta la classifica Atp nel 1973.

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Il primato nel ranking è la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria per Zverev. Oltre a diventare numero 1 per la prima volta, Sasha ha messo in bacheca anche i primi due trofei dello slam della carriera: il Roland Garros e lo Us Open. "La sensazione di essere in cima al mondo è straordinaria, davvero speciale - ha dichiarato Zverev dopo il match -. È una cosa diversa dal vincere un torneo o un titolo; sapere che, con l'aggiornamento della classifica, accanto al proprio nome apparirà il numero uno è una sensazione davvero unica. Stasera ero molto concentrato e motivato e il traguardo di diventare numero uno ha giocato un ruolo importante". Sinner dunque è costretto ad abdicare dopo 95 settimane da numero 1 al mondo. 

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