Wimbledon: Tomic va ko in soli 58', prize money a rischio

03/07/2019

Guai in vista per Bernard Tomic, eliminato a Wimbledon dal francese Jo-Wilfred Tsonga in soli 58 minuti per 6-2, 6-1, 6-4. Uno spettacolo poco edificante quello messo in scena dal tennista australiano, che ora rischia di non poter incassare l'assegno di 45mila sterline destinato a chi esce al primo turno del torneo. Gli organizzatori stanno pensando di punirlo per comportamento scorretto e mancanza di agonismo.