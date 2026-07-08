Wimbledon: Paolini cade nei quarti, in semifinale ci va Kostyuk

LA PARTITA

Dopo aver eliminato Montgomery, Golubic, Sakkari ed Eala nei turni precedenti, Jasmine Paolini torna sull’erba di Wimbledon per il quarto di finale contro Marta Kostyuk. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana si ritrova però a vivere un primo set complicato, visto che al quinto game perde la battuta. L’ucraina prende così in mano le redini della partita, costringendo poi l’azzurra ad annullare altre due palle break per non naufragare subito. Quale sarà l’esito del parziale appare però chiaro e, infatti, Kostyuk riesce a togliere nuovamente il servizio a Jasmine, vincendo 6-3 il set inaugurale. Marta è in totale controllo del match e lo dimostra pure nella seconda frazione, quando brekka ancora una volta l’italiana nel quarto gioco, lasciando poche chance a Paolini. L’atleta tricolore è infatti sopraffatta dal ritmo della rivale ed è costretta ad arrendersi, cedendo ancora la battuta: il 6-2 del secondo set costa l’eliminazione all’azzurra.



