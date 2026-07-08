TENNIS

Wimbledon: Paolini cade nei quarti, in semifinale ci va Kostyuk

Jasmine cede 2-0 ed è costretta a salutare i Championships: l’ucraina gioca un match eccellente

08 Lug 2026 - 16:20
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© Getty Images

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Si interrompe ai quarti di finale l’avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L’azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostyuk e deve quindi lasciare lo Slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024 (poi persa contro Krejcikova). Non sarà dunque la toscana, bensì l’ucraina numero 12 al Mondo ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio in questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Gauff, per la vittoria del torneo.

LA PARTITA
Dopo aver eliminato Montgomery, Golubic, Sakkari ed Eala nei turni precedenti, Jasmine Paolini torna sull’erba di Wimbledon per il quarto di finale contro Marta Kostyuk. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana si ritrova però a vivere un primo set complicato, visto che al quinto game perde la battuta. L’ucraina prende così in mano le redini della partita, costringendo poi l’azzurra ad annullare altre due palle break per non naufragare subito. Quale sarà l’esito del parziale appare però chiaro e, infatti, Kostyuk riesce a togliere nuovamente il servizio a Jasmine, vincendo 6-3 il set inaugurale. Marta è in totale controllo del match e lo dimostra pure nella seconda frazione, quando brekka ancora una volta l’italiana nel quarto gioco, lasciando poche chance a Paolini. L’atleta tricolore è infatti sopraffatta dal ritmo della rivale ed è costretta ad arrendersi, cedendo ancora la battuta: il 6-2 del secondo set costa l’eliminazione all’azzurra.

 

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