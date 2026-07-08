Volley, De Giorgi: "Ci giochiamo medaglie, ma la vittoria non sia un obbligo"

"Ogni manifestazione ci permette di accumulare esperienza, poi sappiamo che in Italia c'è una grande attesa. Abbiamo vissuto tutto l'affetto nelle città in cui abbiamo giocato, l'importante è che vincere non diventi un obbligo perché non si gioca con la medaglia al collo. Noi daremo il massimo per la maglia, sappiamo di poter lottare per le medaglie e ci prepariamo per questo". Così il ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi, in videocollegamento alla presentazione degli Europei di pallavolo maschile allo stadio Olimpico di Roma. "Stiamo completando il lavoro che ci porterà alla terza settimana di Nations League e siamo concentrati su questo obiettivo. È sempre meglio avere un roster abbondante, la parte più complicata sarà scegliere i 14 che partiranno, ma la scelta sarà fatta nelle esigenze della squadra. I ragazzi sono molto motivati e più si va avanti e più c'è partecipazione attiva da parte di tutti", prosegue De Giorgi, esprimendo anche un pensiero su Michieletto che "sta facendo il suo percorso, bisogna avere la pazienza giusta ma il suo recupero sta andando avanti".