Wimbledon: avanza Sinner, nuova sospensione per Berrettini e Sonego  

TENNIS

Il match si interrompe ancora sul punteggio di 6-7, 6-3, 7-6 per Matteo a causa della scivolosità del campo. Tutto ok per Jannik, che regola in tre set Schwartzman

© Getty Images Prosegue la marcia di Jannik Sinner, che conquista il terzo turno a Wimbledon. L'altoatesino batte Schwartzman col punteggio di 7-5, 6-1, 6-2 e attende Halys o Vukic. Non c'è pace, invece, per Sonego e Berrettini, che vedono nuovamente interrompersi il loro derby italiano nel primo turno di Wimbledon. Dopo il maltempo, questa volta è l'eccessiva scivolosità del campo a fermare il tutto sul punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 1-1 per Matteo.

TABELLONE MASCHILE

Non c'è pace per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che vedono nuovamente interrompersi il loro derby italiano al primo turno. Nella giornata di ieri era stata la pioggia a bloccare la sfida, dopo un primo set dai due volti: servizio dominante nei primi otto game (4-4), grandi soluzioni e vittoria per Sonego al tiebreak. Quest'oggi si è ripreso nel tardo pomeriggio e l'equilibrio l'ha fatta da padrone, tra due tennisti che si conoscono benissimo e avevano ben chiari i punti di riferimento da seguire. Dopo il 3-3 nel secondo set, ecco qualche errore di troppo per il piemontese, che spiana la strada all'allungo di Berrettini. Matteo ritrova lo smalto di un tempo e, con dieci punti consecutivi (parziale di 12-2), vince tre game di fila e il secondo set per 6-3. Il terzo set sembra farci assistere alla reazione di Sonego, che resta costantemente in vantaggio fino al 4-3 sfruttando il suo servizio, ma arriva ancora la reazione dello sfidante. Berrettini si rimette in carreggiata e si va al tiebreak, che diventa un'autentica battaglia: sia il romano che il piemontese danno tutto, rischiando anche grosso con una scivolata a testa sull'erba, fino allo scatto decisivo di Matteo. 9-7 e successo nel terzo set. L'incombente oscurità e la scivolosità del campo (Sonego era caduto ancora), però, convincono i due giocatori ad accordarsi per interrompere il match e riprendere domani. Si ripartirà dal punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 1-1 (15-15), con Berrettini che proverà a chiudere la sfida.

Si conclude eccome, invece, il match di Jannik Sinner, che consegna all'altoatesino il terzo turno. Jannik, che attende il vincente della sfida tra Halys e Vukic (giocheranno domani), fatica solo nel primo set contro l'amico-rivale Diego Schwartzman, che mette in difficoltà la testa di serie numero otto col suo ritmo. Alla lunga esce però la maggior qualità dell'azzurro, che vince col punteggio di 7-5. Più agevoli i parziali seguenti, dominati da Sinner con grandi soluzioni e una maggior padronanza della superficie: 6-1 nel secondo e 6-2 nel terzo set per l'azzurro, che vola al turno successivo con relativa facilità. Sospeso per l'incombente oscurità il match di Lorenzo Arnaldi, che era in svantaggio contro Carballes Baena col punteggio di 7-6, 3-6, 4-6, 2-3. Stesso destino per Cecchinato, che aveva vinto il primo set contro Jarry (6-4) e si trovava in svantaggio per 4-1 nel secondo. Era già stato rinviato a domani, visto un programma pressante e complesso, il match tra Musetti (14) e Munar.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che regola in due set la colombiana Osorio Serrano col punteggio di 6-3, 6-4. Out Sara Errani, il cui percorso era già praticamente segnato dopo la sospensione di ieri con un punteggio estremamente favorevole: Brengle deve solo chiudere la sfida e lo fa, col punteggio di 6-3, 6-1. Mesta eliminazione al primo turno anche per Camila Giorgi contro Gracheva (6-2, 6-4) e per Lucrezia Stefanini contro Kontaveit (6-4, 6-4). Si interrompe anzitempo anche l'avventura inglese di Jasmine Paolini, eliminata in tre set da Petra Kvitova (9) sul campo centrale di Wimbledon col punteggio di 6-4, 6-7, 6-1. L'azzurra riesce a protrarre la sfida con una grande vittoria per 7-5 nel tiebreak, ma crolla fisicamente nel terzo e decisivo parziale, perso senza appello.