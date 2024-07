Tennis: Alcaraz è ancora il re di Wimbledon, Djokovic si arrende in finale 

WIMBLEDON

Niente rivincita per il serbo: prova di forza totale di Carlos che trionfa 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) e vince per il secondo anno consecutivo

Wimbledon incorona Alcaraz













































































Completa il back to back Carlos Alcaraz, il murciano è ancora una volta il re di Wimbledon e trionfa in finale contro Novak Djokovic per 3-0 con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in due ore e trenta minuti di gioco. Il serbo non riesce praticamente mai ad entrare in partita, trovando soltanto un break nel quinto set e subendone cinque per mano del Campione. Alcaraz vince Wimbledon per il secondo anno di fila, nonché suo quarto Slam in carriera.

Ancora lui, per il secondo anno di fila: Carlos Alcaraz spazza via Novak Djokovic in finale di Wimbledon 2024 trionfando 3-0 in due ore e mezza di incontro. Già dal primo game si intuisce l’agonismo della sfida: i due arrivano ai vantaggi e Nole annulla quattro palle break al suo avversario, ma non può nulla sulla quinta. Alcaraz strappa il turno di battuta al suo avversario e si ripete poi sul 3-1, scappando via e chiudendo con il 6-2 che vale l’1-0. Carlos fa copia e incolla all’inizio del secondo parziale, trovando nuovamente il break nel primo gioco e approfittando di una risposta magistrale. Novak fatica tremendamente ad entrare in ritmo, commettendo degli errori non forzati insoliti: il murciano sul 4-2 ruba nuovamente il servizio al suo avversario, archiviando poi anche il secondo set per 6-2 nel suo turno di battuta. Nonostante abbia tante difficoltà a tenere il servizio, Djoker prova a restare aggrappato al suo avversario nella terza partita, ma sul 4-4 crolla di nuovo: quinto break dell’intero incontro per un Alcaraz stratosferico. Game, set and match? Non proprio, perché sul 5-4 arriva il primo break (nonché il primo vero sussulto dell’intero incontro) di Djokovic, che ristabilisce la parità sul 5-5. I due arrivano al tie-break, dove le energie del serbo arrivano al termine: Alcaraz chiude 7-4 per il 7-6 che archivia la pratica con il 3-0 finale. È il quarto Slam in carriera per lo spagnolo, sconfitto in finale un Djokovic sottotono.