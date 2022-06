Wimbledon: Djokovic e Alcaraz al terzo turno senza problemi, out Ruud  

WIMBLEDON

Il serbo e lo spagnolo sconfiggono in tre set rispettivamente Kokkinakis e Griekspoor, male il norvegese contro Humbert

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz non deludono le attese nel secondo turno del Torneo di Wimbledon. Se il fuoriclasse serbo stende 6-1, 6-4, 6-2 l’australiano Thanasi Kokkinakis, lo spagnolo riesce a battere (anche lui in tre set) l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4, 7-6(0), 6-3. Fuori a sorpresa Casper Ruud, costretto a inchinarsi contro Ugo Humbert. Restano sono in 4 tra i primi 11 al mondo. Tra le dotte, out Kontaveit (n.3). © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic vola senza alcun problema al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon. Il fuoriclasse serbo, testa di serie numero 1 del tabellone e campione uscente, s’impone in tre set sull’australiano Thanasi Kokkinakis (numero 79 del ranking Atp) con il punteggio finale di 6-1, 6-4, 6-2. Risultato maturato in appena due ore di gioco. Ai sedicesimi di finale Nole sfiderà il connazionale Miomir Kecmanovic, 30 del mondo, il quale supera il cileno Alejandro Tabilo per 7-6(4), 7-6(3), 3-6, 6-3. Impeccabile anche Carlos Alcaraz con il suo 6-4, 7-6(0), 6-3 ai danni dell’olandese Tallon Griekspoor. Esce di scena invece, abbastanza a sorpresa, Casper Ruud. Il norvegese, numero 6 del ranking Atp e finalista al Roland Garros, cede al secondo turno davanti al francese Ugo Humbert (n.112), con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-5, 6-4. Bene Cameron Norrie contro lo spagnolo Jaume Munar in 5 set: 6-4, 3-6, 5-7, 6-0, 6-2.

Dopo le assenze dei primi due della classifica internazionale, ovvero Medvedev e Zverev (rispettivamente per estromissione dei russi e per infortunio), il Torneo londinese ha perso già diversi protagonisti attesi, come Matteo Berrettini, finalista nel 2021 e costretto al ritiro per Covid-19, il polacco Hurcakz, il canadese Auger-Aliassime e ora anche Ruud, sconfitti sul campo. Insomma, per un motivo o per l’altro, dopo appena tre giorni dall’inizio di questa edizione di Wimbledon rimangono soltanto Djokovic, Nadal, Tsitsipas e Alcaraz tra i primi 11 al mondo.

TABELLONE FEMMINILE

Ons Jabeur, numero 2 del mondo, batte la polacca Katarzyna Kawa con un netto 6-4, 6-0. Clamorosa uscita di scena per Anett Kontaveit (n.3 del ranking Wta), che cade 6-4, 6-0 contro la tedesca Jule Niemeier. Maria Sakkari ha la meglio contro la bulgara Viktorija Tomova, battuta 6-4, 6-3. Karolina Pliskova (7) vince 7-6(1), 7-5 il derby tutto ceco contro Tereza Martincova. Jessica Pegula 6-3, 7-6(2) Donna Vekic. Garbiñe Muguruza mette fuori dai giochi la belga Minnen, mentre Emma Raducano finisce out per merito di Caroline Garcia. Bene anche Ostapenko e Kerber.