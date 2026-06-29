Wimbledon: Darderi e Cocciaretto subito out al primo turno, ok Tsitsipas

TABELLONE MASCHILE

Debutto amaro per Luciano Darderi, costretto ad arrendersi a Ethan Quinn nel turno d’esordio. L’italoargentino annulla una palla break nel secondo gioco e poi si ripete per altre tre volte nel decimo game, prima di cedere il passo nel tie-break, vinto 9-7 dallo statunitense. Il californiano perde però il servizio a inizio secondo set, ma poi riesce a strappare per due volte la battuta a Darderi, prendendosi 7-5 anche questo parziale. L’americano cavalca l’onda positiva e brekka immediatamente Luciano pure in avvio di terzo set, annullando poi una palla break e togliendo per l’ennesima volta il servizio al rivale anche nel quinto gioco, prima di chiudere il match con un perentorio 6-2, in 2h17’. Passando agli altri big in campo oggi, Tsitsipas esulta 6-1, 6-4, 6-2 contro Gaston, mentre Jodar vince 6-3, 6-3, 7-5 contro Gill. Ok anche Safiullin, che elimina 6-4, 7-6, 6-3, 3-6, 7-6 Rublev, con Hurkacz che fa lo stesso contro Ruud: 6-4, 6-2, 7-6 lo score a favore del polacco. 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 è, invece, il risultato grazie al quale Tien supera lo scoglio chiamato Svrcina, mentre Fonseca ha la meglio 7-6, 6-4, 6-3 di Bautista.



TABELLONE FEMMINILE

Termina subito al primo turno il torneo di Elisabetta Cocciaretto, eliminata da Wang Xinyu. Dopo aver annullato due palle break nel terzo game, la cinese riesce a togliere la battuta all’azzurra nel sesto gioco e a conquistare poi il primo set con il punteggio di 6-3. Il secondo parziale è, però, quello della reazione per la marchigiana, che riesce a brekkare per due volte la rivale e a riequilibrare la gara, grazie a un convincente 6-2. Si decide allora tutto nel terzo set, dove ad avere la meglio è, però, ancora una volta Xinyu: altri due break a suo favore e 6-2 finale a chiudere ogni discorso, in 1h57’ di gioco. A festeggiare una facile vittoria è, invece, Bencic: 6-2, 6-1 contro Stojsavljevic. Pegula regola 7-5, 6-3 Vidmanova, mentre è subito out Maja Chwalinska: condizionata da una caduta, la finalista dell’ultimo Roland Garros si arrende 2-6, 7-5, 6-2 a Mananchaya Sawangkaew. È di 6-1, 7-5 lo score che Osaka infligge, invece, a Jacquemot.