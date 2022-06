Wimbledon: Cilic costretto al ritiro, è positivo al Covid

Wimbledon perde subito uno degli annunciati protagonisti. Marin Cilic è risultato positivo al coronavirus e sarà costretto a saltare il terzo Slam della stagione. "Sono triste nell'annunciare che sono risultato positivo al Covid - ha scritto il croato, numero 17 del ranking Atp, in un post sui social - Mi sono auto-isolato e speravo di essere pronto, ma purtroppo non mi sento ancora bene. Ho il cuore spezzato all'idea di perdere Wimbledon e concludere la mia stagione sull'erba in questo modo. Non vedo l'ora di tornare il prossimo anno". Un forfait che fa preoccupare anche Novak Djokovic: il campione uscente, vittorioso ieri all'esordio, si è allenato sul Centrale di Wimbledon proprio con il croato lo scorso 23 giugno.

Wimbledon, le emozioni del primo giorno















































































