Wimbledon: buon esordio per Sinner, fuori Fognini, alla Cocciaretto il derby

WIMBLEDON

L’altoatesino passa in quattro set su Wawrinka, out anche Vavassori, tra le donne la Trevisan eliminata dalla connazionale

Jannik Sinner inizia col piede giusto la sua avventura a Wimbledon. L’altoatesino supera all’esordio lo svizzero Wawrinka e accede al secondo turno: 7-5, 4-6, 6-3, 6-2 il punteggio a favore dell’azzurro. Eliminati invece gli altri italiani in gara: Andrea Vavassori, ko con Tiafoe in tre set, e Fabio Fognini sconfitto da Griekspoor. Tra le donne, derby tricolore ad Elisabetta Cocciaretto, vincitrice sulla Trevisan. Ko Lucia Bronzetti. Wimbledon, le emozioni del primo giorno















































































TABELLONE MASCHILE

Buona la prima per Jannik Sinner sull’erba di Wimbledon: l’altoatesino, atteso da un esordio non facile contro Wawrinka, riesce ad accedere al secondo turno grazie alla vittoria 7-5, 4-6, 6-3, 6-2 sullo svizzero. Il risultato sarebbe potuto essere più perentorio per l’azzurro testa di serie numero 10, ma qualche occasione sprecata nel secondo set ha reso più difficile il successo: si tratta della prima vittoria sull’erba in carriera per Sinner. Escono al primo turno invece Andrea Vavassori e Fabio Fognini. Il primo, passato dalle qualificazioni e all’esordio in assoluto in un torneo dello Slam nel singolare, cede con un triplo 6-4 al più quotato americano Frances Tiafoe, testa di serie numero 23. Fognini invece saluta il torneo dopo il 5-7, 7-5, 6-3, 6-4 per mano dell’olandese Griekspoor: qualche rimpianto per Fabio, autore di ben 37 errori non forzati.

TABELLONE FEMMINILE

Va ad Elisabetta Cocciaretto il derby azzurro del primo turno femminile di Wimbledon: fuori a sorpresa Martina Trevisan, reduce da un magnifico Roland Garros ma incapace di ripetersi sull’erba inglese. La Trevisan, testa di serie numero 22, si arrende nettamente col punteggio di 6-2, 6-0 alla numero 119 del mondo. Per la 21enne di Ancona è la prima vittoria in carriera a Wimbledon. Eliminata Lucia Bronzetti, la terza italiana impegnata oggi, che subisce un secco 6-1, 6-4 dall’americana Ann Li.