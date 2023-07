Wimbledon, gioia Berrettini: "Qui c'è un'aria speciale per me"

© Getty Images

Dopo la grande vittoria nel terzo turno di Wimbledon contro Alexander Zverev, Matteo Berrettini è felice e carico. "E' incredibile, non pensavo potesse succedere. In questo posto dev'esserci qualcosa di speciale per me", ha dichiarato a fine partite l'azzurro. "L'anno scorso non avevo potuto giocare perché avevo preso il Covid - ha aggiunto -. Questo torneo ha cambiato la mia carriera e per me è speciale essere qui, su questo campo". "Mi è mancato tantissimo competere e giocare, il pubblico mi è mancato e lo ringrazio per avermi supportato", ha continuato Berrettini.