Tennis, Wimbledon: Berrettini travolge Zverev, negli ottavi c'è Alcaraz

WIMBLEDON

Berrettini perfetto, battuto Zverev

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale di Wimbledon: sull'erba inglese, il romano travolge in tre set Alexander Zverev. Finisce 6-3, 7-6(4), 7-6(5) per il classe 1996, che concede soltanto una palla break al tedesco. Il prossimo avversario sarà Carlos Alcaraz, che supera Jarry 6-3, 6(6)-7, 6-3, 7-5. Avanzano anche Medvedev e Tsitsipas, che eliminano Fucsovics e Djere. Nel tabellone femminile, non sbagliano Sabalenka e Jabeur.

TABELLONE MASCHILE

Continua il percorso netto di Matteo Berrettini a Wimbledon: il romano, finalista nel 2021 e desideroso di replicare quel percorso, si libera di Alexander Zverev, che resiste come può ma non riesce quasi mai a mettere in difficoltà il romano. Il punteggio dice 6-3, 7-6(4), 7-6(5), ma il numero 38 al mondo gioca una partita sontuosa durante la quale concede soltanto una palla break in apertura: nel primo game il tedesco è sul 30-40, ma non sfrutta l'occasione. A farlo è invece proprio l'italiano, che dal 3-3 passa al 6-3 che gli consente di portarsi in vantaggio.

Il secondo parziale vede Zverev e Berrettini dominare al servizio, senza nessuna occasione di break: inevitabile il tie-break, che sorride proprio al romano che chiude sul 7-4. L'andamento del terzo ed ultimo set è molto simile a quello del secondo, ma con un'eccezione: sul 4-3, il classe 1996 ha quattro palle break per salire sul 5-3 e archiviare la pratica, ma il tedesco le annulla e si guadagna un altro tie-break. Anche stavolta, però, nulla da fare: Zverev resiste per due match point, poi Berrettini chiude sul 7-5 certificando la qualificazione agli ottavi di finale.

Il prossimo avversario, però, è uno dei più duri: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, supera in quattro set Nicolas Jarry: 6-3, 6(6)-7, 6-3, 7-5 per l'iberico, che ha qualche tentennamento solo nel secondo set perso al tie break (8-6). Il cileno, capace nel primo turno di eliminare Marco Cecchinato, resiste per quasi quattro ore, poi è costretto a cedere al numero uno al mondo, che sfiderà Berrettini per un posto nei quarti di finale. Giornata agevole anche per Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas: il russo batte in rimonta Fucsovics (4-6, 6-3, 6-4, 6-4), mentre il greco si impone in tre set su Laslo Djere con il punteggio di 6-4, 7-6(5), 6-4. I loro avversari saranno rispettivamente Lehecka, che batte 3-2 Paul, e Eubanks, che stende O'Connell imponendosi per tre volte al tie-break. Infine, Rune rimonta Davidovich Fokina e attende ora la fine del match tra Tiafoe e Dimitrov (2-0 per il bulgaro), interrotto.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, nessun problema per Aryna Sabalenka, numero 2 della classifica Wta, che avanza agli ottavi di finale travolgendo 6-2, 6-3 Anna Blinkova. Sul suo cammino ci sarà un'altra russa: Ekaterina Alexandrova, che batte 6-0, 6-4 l'ungherese Dalma Galfi. Nessun problema anche per Ons Jabeur e Madison Keys: la tunisina si impone in rimonta su Andreescu, battendo 3-6, 6-3, 6-4 la canadese, mentre l'americana vince 6-1, 6-4 sull'ucraina Kostyuk. Le prossime avversarie saranno la numero 9 al mondo Petra Kvitova (6-3, 7-5 su Stevanovic) e la vincitrice della sfida tutta russa tra Potapova e Andreeva. Infine, la detentrice del trofeo e terza della classifica Wta Elena Rybakina travolge con un doppio e netto 6-1 la padrona di casa Katie Boulter: ora il match contro la brasiliana Maia Haddad, che elimina dopo un doppio 6-2 Cirstea.