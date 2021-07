Wimbledon, Berrettini: "Per me non è la fine, ma l'inizio di una carriera"

WIMBLEDON

Il tennista romano dopo il ko con Djokovic: "Ci voleva solo quel passo in più..."

Matteo Berrettini ha lottato fino all'ultimo, ma non c'è stato nulla da fare contro Djokovic, il numero 1 al mondo. Il tennista romano esce sconfitto, ma con la consapevolezza di poter ambire a grandi traguardi. "Per me questa non è la fine, ma l'inizio di una carriera. Sono contento di questa finale, spero che non sarà l'ultima - ha detto durante la premiazione -. E' stata una bellissima sensazione essere qui, ci voleva solo quel passo in più..." Getty Images

"E' una sensazione incredibile, troppe da poter gestire in una volta - le parole di Berrettini - "Nole è stato più bravo di me anche in questo, sta scrivendo la storia di questo sport. Sono contento per questa finale, spero non sarà l'ultima. E' un onore essere qui, ho avuto grandi sensazioni. Ci voleva quel passo in più. Complimenti al team di Novak, vincono tantissimo. E' stato un lungo viaggio, questo non è una fine ma un inizio di carriera. Continueremo a provarci".

DJOKOVIC: "ORA IL GRANDE SLAM"

"E' stata più di una battaglia. E' stata durissima, ma sono sicuro che ha una carriera davanti a lui". Così Novak Djokovic dopo aver vinto il ventesimo slam in carriera a Wimbledon. "Ha il martello - continua - al posto del braccio, ho ancora i segni sulla pelle. Sto realizzando i miei sogni di bambino, apprezzo ogni momento. Quando ero piccolo mi costruivo il trofeo di Wimbledon da ragazzino. 20 Slam come Roger e Rafa? Devo tanto a loro, nessuno di noi vuole fermarsi. Sono i due migliori giocatori che abbia mai affrontato e la ragione per cui sono qui adesso sono loro. Mi hanno insegnato tutto, dal punto di vista tattico, fisico e mentale. Quando perdevo regolarmente nei primi anni ho imparato tanto, da quel momento è iniziato un viaggio che non voglio fermare qui. Spero di fare il Grande Slam, sono in forma e gioco bene negli Slam. Questa è la mia priorità nella carriera, ci proverò. La finale di stasera? Sono in difficoltà, voglio solo divertirmi...".