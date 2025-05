Moto3 Francia: Rueda vince all'ultima curva beffando Kelso e Muñoz

José Antonio Rueda ha trionfato a Le Mans conquistando la sua quarta vittoria stagionale in Moto3 e consolidando la leadership del Mondiale. Lo spagnolo della Ktm ha approfittato di una clamorosa carenata tra l'australiano Joel Kelso e il connazionale David Muñoz per sorpassare entrambi all'ultima curva e aggiudicarsi il primo posto. Muñoz ha poi chiuso davanti a Kelso, ma è stato penalizzato di una posizione proprio per quell'episodio.Grande amarezza per Guido Pini, caduto a 6 giri dalla bandiera a scacchi quando si trovava in quarta posizione e in piena lotta per il podio: 17° posto per lui.