Jannik Sinner ispira un nuovo cocktail: "We Are Sinners"

la ricetta

Il barman Danilo De Rinaldis ha creato un nuovo cocktail ispirandosi al trionfo dell'azzurro agli Australian Open: ingredienti e ricetta

Si può celebrare una storica vittoria con un nuovo cocktail? Il barman Danilo De Rinaldis, ispirato da Jannik Sinner, pensa di sì e per questo ha creato il cocktail “We Are Sinners”. Lo storico trionfo del tennista azzurro agli Australian Open ha ispirato anche De Rinaldis che ha creato un nuovo cocktail il cui cuore è proprio il Black Sinner, liquore al caffè creato dal barman Bruno Vanzan e che sarà distribuito da febbraio in Italia da Anthology by Mavolo.

Ecco la ricetta e la guida alla preparazione di “We Are Sinners”. Ingredienti: 30 ml Black Sinner, 30 ml London dry gin, 20 ml Lime, 15 ml Sciroppo di cocco, 3 pezzi di zenzero fresco, Top black orange. Inserire nello shaker lime, sciroppo e zenzero, pestare tutto insieme con un pestello. Aggiungere il Black Sinner e il gin. Shake and double strain nel tumbler alto full of ice. Chiudere il drink con black orange.