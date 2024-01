Tennis, Sinner nella storia: rimonta Mevdeved e vince l'Australian Open 2024

TENNIS

L'altoatesino supera il russo al quinto set e riporta l'Italia in trionfo in un torneo del Grande Slam 48 anni dopo Adriano Panatta

Sinner-Medvedev, le immagini della finale degli Australian Open 2024





































































© Getty Images 1 di 36 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner supera Daniil Medvedev in 5 set nella finale dell'Australian Open 2024 e conquista il suo primo Slam in carriera. Un'impresa storica quella del 21enne altoatesino, che diventa il terzo azzurro di sempre a trionfare in uno dei quattro tornei più importanti al mondo in campo maschile, interrompendo un digiuno che durava da 48 anni (cioè dal successo di Panatta al Roland Garros del '76). La vittoria arriva dopo una rimonta epica, da 0-2 a 3-2, in cui Sinner sfrutta al massimo la maggior brillantezza sul piano fisico piegando l'avversario al quinto set.

Jannik scrive così un capitolo fondamentale nella storia del tennis e, più in generale, dello sport italiano, spezzando una maledizione che durava da quasi mezzo secolo. Lo fa al termine di una finale lunghissima, quasi 4 ore, e soffertissima, che lo vede a un passo dal tracollo, ma poi capace di rialzarsi, ritrovare nuova linfa ed energia fino a riuscire ad avere la meglio su un avversario ormai sfinito.

Medvedev domina i primi due set sfruttando soprattutto un servizio micidiale, Sinner soffre la capacità di lettura del russo quando è lui in battuta, sbaglia moltissime prime palle e si innervosisce, ma poi, dopo il secondo 3-6 incassato, qualcosa in lui cambia. Il servizio migliora, le prime cominciano a entrare, l'avversario tradisce la stanchezza e Jannik ritrova fiducia nei propri mezzi. Il terzo e il quarto set scivolano via con grande equilibrio, ma è l'azzurro a riuscire a breakkare nei momenti decisivi, allungando e vincendoli entrambi 6-4. Una volta portata l'inerzia del match dalla sua, Sinner è spietato e con un Medvedev ormai a corto di energie fa suo il quinto e ultimo set entrando di prepotenza nella storia del tennis. La sensazione, in ogni caso, è che questo sia solo l'inizio.

SFIDANTI SET Jannik Sinner (4) 3 3 3 6 6 6 Daniil Medvedev (3) 2 6 6 4 4 3

LA CRONACA DEL MATCH

Quinto set

6-3: Rimonta completata! Jannik Sinner vince l'Australian Open 2024, conquista il suo primo torneo del Grande Slam in carriera e riscrive la storia del tennis italiano.

5-3: Orgoglio Medvedev, che torna a servire alla grande e accorcia su Jannik.

5-2: Medvedev è sulle gambe, Sinner lo affossa dopo un lungo scambio sul 30-15, poi serve la prima vincente che lo porta a un game dalla gloria.

4-2: Primo vero cedimento di Medvedev al servizio: Sinner strappa il break e allunga nel quinto set.

3-2: Sinner non barcolla, vince un maxi scambio sul 30-15 e poi si prende il punto decisivo con uno splendido lungo linea di dritto.

2-2: L'ace numero 11 di Medvedev riporta il punteggio in parità al termine di un game ancora praticamente perfetto al servizio da parte del russo.

2-1: Spietato Sinner al servizio, non concede nulla all'avversario e resta avanti.

1-1: Medvedev è in evidente affanno sul piano fisico, ma serve con un'efficacia straordinaria e pareggia subito i conti.

1-0: Sinner la spunta dopo uno scambio infinito sul 30-30 e vince il game con un ace centrale sulla seconda di servizio.

Quarto set

6-4: A rompere l'equilibrio ci pensa Jannik, che conquista il break ai vantaggi e trascina la sfida al quinto e ultimo set. Grande rimonta dell'azzurro!

5-4: Anche Sinner sfrutta bene il suo turno di battuta e chiude il game con uno splendido dritto, mentre vengono superate le tre ore di gioco.

4-4: Continua a regnare l'equilibrio: Medvedev si impone ai vantaggi senza concedere palle break.

4-3: Sinner non è altrettanto spietato, ma piazza comunque tre ace che gli consentono di annullare una palla break concessa e rimanere avanti.

3-3: Turno di servizio perfetto per Medvedev, che lo chiude con il decimo ace della sua partita lasciando Sinner a zero punti.

3-2: Finisce in rete il rovescio decisivo di Medvedev, Sinner continua a sfruttare bene il servizio e resta avanti di un game.

2-2: Sinner lavora Medvedev ai fianchi, prova a sfinirlo con gli scambi, ma il russo lo costringe all'errore nel punto decisivo e la spunta ai vantaggi.

2-1: Un dritto di millimetrica precisione regala a Sinner il punto decisivo per rimanere avanti nel set.

1-1: Game di altissimo livello, nonostante la stanchezza di entrambi, Medvedev la spunta con un ace centrale.

1-0: Comincia bene il quarto set di Jannik, Medvedev non riesce a difendere il servizio dell'azzurro con la stessa efficacia dei primi due e resta inchiodato a zero punti.

Terzo set

6-4: Il dritto di Medvedev si fa pesante, Sinner appare un po' più brillante sul piano fisico e strappa il secondo break, ma soprattutto il primo set della sua finale.

5-4: Game molto combattuto, Sinner la spunta ai vantaggi e vede avvicinarsi l'opportunità di conquistare il suo primo set.

4-4: Medvedev non concede a Jannik di scappare, ancora troppo efficace il servizio del russo.

4-3: Migliorata clamorosamente la prima di servizio di Sinner, che per la prima volta nel match tiene a zero l'avversario in un turno di battuta.

3-3: Prima di servizio e rovescio restano le armi in più di Medvedev, che nonostante il braccio un po' più pesante vince il game con l'ottavo ace della sua partita.

3-2: Medvedev comincia ad accusare un po' di stanchezza, Sinner vince il game in scioltezza e il russo opta per un cambio di racchetta.

2-2: Medvedev sfrutta il servizio e la sua abilità sotto rete per rimettere subito la sfida in parità.

2-1: La ritrovata brillantezza al servizio di Sinner spinge Medvedev a qualche errore di nervosismo, Jannik vince il game con il quinto ace della sua serata.

1-1: Sinner appare un po' sulle gambe negli scambi lunghi, Medvedev pareggia subito i conti col secondo game.

1-0: Il servizio di Jannik continua a crescere, anche un ace per lui.

Secondo set

3-6: Sinner ritrova la capacità di rispondere al micidiale servizio di Medvedev, ma nei punti chiave il russo è implacabile e si porta a casa anche il secondo set.

3-5: Tre punti con la prima per Sinner, che torna a mettere in difficoltà l'avversario col servizio e a farsi sotto nel punteggio.

2-5: Moto d'orgoglio di Sinner, che riesce finalmente a rispondere al servizio di Medvedev e si porta a casa il suo primo break.

1-5: Medvedev fa quello che vuole sia col dritto sia col rovescio, Sinner appare quasi demoralizzato dalla netta superiorità dell'avversario.

1-4: Quindici punti consecutivi a servizio per Medvedev, che scappa anche nel secondo set senza che Sinner riesca a trovare alcuna contromisura.

1-3: Il servizio di Sinner continua a essere poco brillante, Medvedev risponde con una tranquillità quasi disarmante e si porta a casa il terzo break della serata australiana.

1-2: Dieci punti consecutivi a servizio vinti da Medvedev, Sinner non trova le contromisure e lascia al russo il terzo game.

1-1: Game infinito, Sinner annulla quattro palle break e riesce a pareggiare i conti.

0-1: Mostruoso Medvedev al servizio, il russo batte forte e anticipa ogni tentativo di risposta di Sinner, che perde il primo game senza segnare un punto.

Primo set

3-6: Tremendamente efficaci le risposte di Medvedev al servizio di Sinner, che continua a faticare con le prime: il russo fa suo il secondo break e il primo set della finale.

3-5: Sinner riesce a far partire qualche scambio in più, ma il servizio di Medvedev resta letale e il russo si porta a casa il game con il sesto ace della sua partita.

3-4: Il servizio di Jannik cresce di efficacia, il match prosegue su scambi molto brevi e l'azzurro si porta a casa il settimo game rimanendo a contatto col russo.

2-4: Medvedev è una macchina al servizio, Sinner non trova le armi giuste per rispondere.

2-3: Sinner aggiusta la prima di servizio, Medvedev fatica a controbattere e Jannik si porta a casa il quinto game.

1-3: Medvedev implacabile a servizio, si porta a casa il quarto game anche grazie a due splendidi ace.

1-2: Sinner fatica molto con la prima di servizio, Medvedev tiene bene la posizione, vince un paio di scambi lunghi e si porta a casa il primo break della partita.

1-1: Medvedev serve profondo e risponde subito a Sinner portandosi a casa il secondo game ai vantaggi.

1-0: Sinner parte forte al servizio e vince il primo game chiudendo con un grande ace, concedendo un solo punto all'avversario.