Vavassori: "Vittoria Us Open con Errani un'emozione, lei è fonte ispirazione"

TENNIS

L'azzurro racconta le emozioni del trionfo americano

"La vittoria in uno degli Open più importanti del mondo è stata una grandissima emozione. Con Sara Errani si è creato un rapporto speciale, lei è un talento unico e una grande fonte di ispirazione per un'intera generazione. Il risultato è stato inaspettato, abbiamo vissuto un'esperienza incredibile e siamo riusciti ad arrivare alla finale in un'atmosfera bellissima". Lo ha detto Andrea Vavassori, vincitore con Sara Errani del doppio misto agli Us Open, che questo pomeriggio ha salutato i bambini delle scuole primarie e secondarie di Torino che hanno partecipato alla giornata dedicata alle scuole nell'ambito del progetto 'Tennis&Friends- Salute e Sport' in corso a Piazza Castello, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel.

"È fondamentale per me ispirare le nuove generazioni e promuovere stili di vita sani- ha detto il tennista rivolgendosi agli studenti- Fare sport è imprescindibile, che sia tennis, padel o qualunque altra disciplina: l'importante è praticarlo".

Dopo aver fatto qualche scambio con alcuni piccoli aspiranti tennisti sul campo da tennis allestito sulla piazza, Vavassori ha consegnato ad alcuni studenti la medaglia di Tennis&Friends, un riconoscimento simbolico per rappresentare le migliaia di bambini e ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione.

Il presidente di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, ha infine consegnato a Vavassori la targa "Tennis & Friends Salute e Sport", "per i meriti sportivi, per l'impegno nel valorizzare il tennis italiano e per essere un grande esempio per tutti i nostri ragazzi - ha dichiarato- nella speranza che possano, nel loro quotidiano, praticare sempre sport e prendersi cura della propria salute, come ci insegni tu".

"Lo sport è prevenzione e dobbiamo partire proprio dai giovani, far praticare loro lo sport è fondamentale- ha detto Meneschincheri,- Abbiamo dei dati sull'obesità giovanile preoccupanti, solo il 51,8% dei giovani tra i 6 e i 24 anni pratica sport regolarmente, in generale il 30% della popolazione italiana è sedentaria con un conseguente aumento di peso e obesità che colpisce il oltre il 40% degli adulti. A piazza Castello vogliamo rimarcare il messaggio dell'importanza della prevenzione, che passa attraverso controlli sanitari regolari, l'adozione di corretti stili di vita e di una costante pratica di attività sportiva".

