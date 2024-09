Tennis, Coppa Davis: Italia-Argentina nei quarti di finale a Malaga

© Getty Images

L'Italtennis campione in carica affronterà l’Argentina nei quarti di finale di Coppa Davis in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. Questo l'esito del sorteggio del tabellone della Final 8 che si disputeranno al 'Palacio de Deportes José María Martín Carpena'. Ecco il tabellone dei quarti: Italia-Argentina, USA-Australia, Canada-Germania e Spagna-Olanda. In caso di passaggio alla semifinale, l'Italia affronterà la vincente della sfida tra Usa e Australia. Gli azzurri hanno centrato il pass per i quarti a punteggio pieno vincendo tutt'e tre le sfide in programma a Bologna contro Brasile, Belgio e Olanda e volando a Malaga grazie a un ritrovato Matteo Berrettini.